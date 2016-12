ARTUR À CAMINHO Grávida de 8 meses, Kelly Key faz ensaio debaixo d'água: 'Muito fôlego'

Kelly Key está prestes a dar à luz ao seu terceiro filho, Artur, e para registrar o momento fez um ensaio bem diferente: aos oito meses de gravidez, ela e o marido, Mico Freitas, posaram debaixo d´água para a fotógrafa Julie Thies em uma sessão de fotos inspirada no filme "Frozen".

"Foi puxado. Envolveu muito preparo físico, respiração e fôlego. Não deu para ficar pensando muito em poses ou caras. É fingir uma cara de feliz ali embaixo e ver no que dá!", explicou em entrevista à revista "Contigo" a cantora, que planeja um parto com cesariana humanizada.

Sempre compartilhando momentos da gravidez com seus fãs nas redes sociais, ela contou ainda que o marido não pensou duas vezes sobre os cliques. "Ele topou na mesma hora! Apesar da dificuldade, nos divertimos muito. O clima das fotos era muito romântico, eu escolhi esse tema baseado no filme Frozen (Disney) justamente para combinar com o azul da água e deu certo", adiantou a artista, sem planos de aumentar a família após a chegada de Artur.

À publicação, Kelly - que teve um percentual de gordura durante a gestação - também falou sobre o cuidado com o corpo. "Quando ele nascer, vou fechar a boca. Engordei somente 10 quilos nesta gestação, entretanto, eu já consigo perceber a diferença que isso fez na minha forma física, então preciso me recuperar", avaliou.

Em conversa com o Purepeople, a fotógrafa Julie Thies elogiou a disposição da cantora durante as fotos. "Kelly é um amor de pessoa, chegou toda animada para o ensaio. Eu me impressionei com seu profissionalismo. Chegou no horário, leu todas as dicas do ensaio, super preparada, aceitava todas as sugestões, se divertiu, tinha mais fôlego que eu", contou, aos risos.