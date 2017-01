CARNAVAL 2017 Grande Rio levará a história de

Ivete Sangalo para a Sapucaí

A cantora Ivete Sangalo afirmou na noite desta segunda-feira (9) que já considera a escola de samba Grande Rio a campeã do carnaval do Rio deste ano. Ela esteve presente em um evento da escola na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ivete terá sua vida contada no enredo "Ivete do rio ao Rio" pela agremiação de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

"No meu coração a gente já é campeão, por tudo que eu já estou vivendo com essa escola. A forma com que minha história está sendo contada é muito bonita. Conto para todos que é um grande sonho. Eu não sei como vai ser quando esse samba começar a tocar na avenida. Como eu sei que a gente vai ganhar, sábado tem festa de novo[no camarote]. Eu vim aqui como homenageada, mas também já como apaixonada pela escola", afirmou Ivete.

A cantora contou ainda que a homenagem recebida é a maior que ela já recebeu em toda a vida. Durante todo o encontro, Ivete fez questão de repetir o quão grata esta pelo empenho da comunidade em contar sua história.

"Sem dúvida nenhuma[é a maior homenagem que já recebi]. Ela é grandiosa e tem um valor inestimável. Vem de um lugar que eu amo muito que é o Rio. Devo dizer que recebo homenagens muito importantes que não são televisionadas. Desde um "oi" no meio da rua, até shows lotados e um abraço de um fã", disse.

"É um dos grandes sonhos que eu vou realizar na minha vida. É um fato que ainda não acredito na totalidade. Vai ser muita história pra contar pra uma vida inteira", completou a cantora.

O evento serviu ainda para anunciar as atrações do camarote da Grande Rio na Sapucaí durante os dias de desfile. Pela primeira vez, o espaço irá comercializar ingressos para os eventos. Entre as atrações estão Preta Gil, Latino, Xande de Pilares e outros.

Aos presentes no encontro nesta segunda-feira (9), Ivete contou que fará shows no carnaval da Bahia na quinta e sábado de carnaval. Vem para o Rio desfilar no domingo e fazer uma apresentação no camarote. Na segunda-feira, voltará para Salvador para mais um show. Ela contou ainda que todos seus familiares irão acompanhá-la nessas viagens para torcer para a Grande Rio.