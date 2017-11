Whatsapp Golpe via aplicativo oferece CNH gratuita Mais de 270 mil pessoas foram prejudicadas no prazo de uma semana

Mais de 270 mil brasileiros foram lesados na semana passada, com um golpe virtual que promete emtir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), de forma gratuita.

A mensagem encaminhada solicita ao usuário, o preenchimento de seus dados pessoais (nome completo, data de aniversário e estado onde mora). Na sequência a pessoa é induzida a compartilhar a falsa promessa com dez amigos ou em cingo grupos do whatsapp.

Para dar veracidade à informação, ao término da operação é feito um redirecionamento automático para uma página no Facebook que contém posts sobr outros programas governamentais como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida.

Segundo a empresa responsável pela investigação, um laboratório de segurança digital especializado no combate ao cibercrime, até o momento a página "fake" conta com mais de 4,5 mil seguidores e o post da promessa possui mais de 10 mil compartilhamentos.

A equipe responsável explica que diariamente, centenas de milhares de links maliciosos são espalhados via WhatsApp sem que as pessoas saibam que estão ajudando os hackers a disseminarem seus golpes. Neste caso específico, o cibercriminoso está aplicando métodos de engenharia social ao ampliar sua base de contatos para a veiculação de novos golpes e até mesmo ganhar dinheiro expondo/vendendo dados pessoais dos usuários.

PERFIL DAS VÍTIMAS

O relatório apresentado informou ainda que as pessoas escolhidas para aplicação do golpe possuem o seguinte perfil social: recebem menos de 2 salários mínimos ou estão desempregadas há mais de um ano. Essa é a população que tem direito a participar do programa CNH Social, instituído pelos governos estaduais em vários pontos do território nacional.

No primeiro trimestre de 2017, 15.888.151 de pessoas acessaram malwares maliciosos, porém, o número é ainda maior no segundo trimestre: 45.728.858 representando um aumento percentual de 187,82%.