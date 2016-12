CINEMA E TV Globo de Ouro 2017: veja lista de indicados

A Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA, na sigla original) anunciou nesta segunda-feira (12), em Beverly Hills, nos Estados Unidos, os indicados ao Globo de Ouro 2017 (veja a lista abaixo).



Os atores Don Cheadle, Laura Dern e Anna Kendrick fizeram a leitura da lista de concorrentes a esta que é uma das principais premiações de Hollywood anteriores ao Oscar.

A 74ª edição da cerimônia está marcada para 8 de janeiro, no hotel Beverly Hilton, e terá Jimmy Fallon como apresentador. A atriz Meryl Streep vai receber o Cecil B. DeMille Award, prêmio pelo conjunto da obra. O evento contempla categorias do cinema e da TV.

Dois representantes brasileiros cotados para ter uma indicação ficaram de fora: os brasileiros Wagner Moura (pelo trabalho na série "Narcos") e "Aquarius" (que poderia concorrer na categoria melhor filme em língua estrangeira).

Algumas das indicações mais comemoradas por fãs nas redes sociais foram as do filme "Deadpool", da Marvel, que disputa um troféu como melhor comédia ou musical. Ryan Reynolds recebeu indicação na categoria melhor ator em comédia ou musical por viver o anti-herói.



Dentre os concorrentes de cinema, o destaque foi para "La la land: Cantando estações". Bastante cotado mesmo antes do anúncio, o longa obteve sete indicações, incluindo melhor filme de comédia ou musical, melhor diretor, melhor ator de comédia ou musical (Ryan Gosling) e melhor atriz de comédia ou musical (Emma Stone).



Na sequência, vieram os dramas "Moonlight", com seis indicações, e "Manchester à beira-mar", com cinco.

Dentre os concorrentes de TV, o destaque foi "The people v. O.J. Simpson: American crime story", com cinco indicações, incluindo melhor filme para TV ou série limitada.

Veja, abaixo, os indicados ao Globo de Ouro 2017:

— Cinema

Melhor drama

"Até o último homem"

"A qualquer custo"

"Lion"

"Manchester à beira-mar"

"Moonlight"

Melhor comédia ou musical

"20th century women"

"Deadpool"

"Florence: Quem é essa mulher?"

"La la land: Cantando estações"

"Sing street"



Melhor diretor

Damien Chazelle ("La la land: Cantando estações")

Tom Ford ("Animais noturnos")

Mel Gibson ("Até o último homem")

Barry Jenkins ("Moonlight")

Kenneth Lonergan ("Manchester à beira-mar")

Melhor ator em drama

Casey Affleck (Manchester à beira-mar")

Joel Edgerton ("Loving")

Andrew Garfield ("Até o último homem")

Viggo Mortensen ("Capitão Fantástico")

Denzel Washington ("Fences")

Melhor atriz em drama

Amy Adams ("A chegada")

Jessica Chastain ("Miss Sloane")

Isabelle Huppert ("Elle")

Ruth Negga ("Loving")

Natalie Portman ("Jackie")

Melhor ator em comédia ou musical

Colin Farrell ("O lagosta")

Ryan Gosling ("La la land: Cantando estações")

Hugh Grant ("Florence: Quem é essa mulher"?)

Jonah Hill ("Cães de guerra")

Ryan Reynolds ("Deadpool")

Melhor atriz em comédia ou musical

Annette Bening ("20th century women")

Lily Collins ("Rules don't apply")

Hailee Steinfeld ("The edge of seventeen")

Emma Stone ("La la land: Cantando estações")

Meryl Streep ("Florence: Quem é essa mulher?")

Melhor ator coadjuvante

Mahershala Ali ("Moonlight")

Jeff Bridges ("A qualquer custo")

Simon Helberg ("Florence: Quem é essa mulher?")

Dev Patel ("Lion")

Aaron Taylor Johsnon ("Animais noturnos")

Melhor atriz coadjuvante

Viola Davis ("Fences")

Naomie Harris ("Moonlight")

Nicole Kidman ("Lion")

Octavia Spencer ("Estrelas além do tempo")

Michelle Williams ("Manchester à beira-mar")

Melhor filme em língua estrangeira

"Divines"

"Elle"

"Neruda"

"The salesman"

"Toni Erdmann"

Melhor animação

"Moana"

"Ma vie de courgette"

"Kubo e as cordas mágicas"

"Trolls"

"Zootopia"

Melhor roteiro

Damien Chazelle ("La la land: Cantando estações")

Tom Ford ("Animais noturnos")

Barry Jenkins ("Moonlight")

Kenneth Lonergan ("Manchester à beira-mar")

Taylor Sheridan ("A qualquer custo")

Melhor canção original

"Can't stop the feeling" ("Trolls")

"City of stars" ("La la land: Cantando estações")

"Faith" ("Sing")

"Gold" ("Gold")

"How far I'll go" ("Moana")

Melhor trilha sonora

"Moonlight"

"La la land: Cantando estações"

"A chegada"

"Lion"

"Estrelas além do tempo"

— TV

Melhor série de drama

"The crown"

"Game of thrones"

"Stranger things"

"This is us"

"Westworld"

Melhor série de comédia

"Atlanta"

"Black-ish"

"Mozart in the jungle"

"Trasparent"

"Veep"

Melhor filme para TV ou série limitada

"American crime"

"The dresser"

"The night manager"

"The night of"

"The people v. O.J. Simpson: American crime story"

Melhor ator em série de drama

Rami Malek ("Mr. robot")

Bob Odenkirk ("Better call Saul")

Matthew Rhys ("The Americans")

Liev Schreiber ("Ray Donovan")

Billy Bob Thornton ("Goliath")

Melhor atriz em série de drama

Caitriona Balfe ("Outlander")

Claire Foy ("The crown")

Keri Russell ("The Americans")

Winona Ryder ("Stranger things")

Evan Rachel Wood ("Westworld")

Melhor ator em série de comédia

Anthony Anderson ("Black-ish")

Gael Garcia Bernal ("Mozart in the jungle")

Donald Glover ("Atlanta")

Nick Nolte ("Graves")

Jeffrey Tambor ("Transparent")

Melhor atriz em série de comédia

Rachel Bloom ("Crazy ex-girlfriend")

Julia Louis-Dreyfus ("Veep")

Sarah Jessica Parker ("Divorce")

Issa Rae ("Insecure")

Tracee Ellis Ross ("Black-ish")

Melhor ator em filme para TV ou série limitada

Riz Ahmed ("The night of")

Bryan Cranston ("All the way")

Tom Hiddleston ("The night manager")

John Turturro ("The night of")

Courtney B. Vance ("The people v. O.J. Simpson: American crime story")

Melhor atriz em filme para TV ou série limitada

Felicity Huffman ("American crime")

Riley Keough ("The girlfriend experience")

Sarah Paulson ("The people v. O.J. Simpson: American crime story")

Charlotte Rampling ("London spy")

Kerry Washington ("Confirmation")

Melhor ator coadjuvante

Sterling K. Brown ("The people v. O.J. Simpson: American crime story")

Hugh Laurie ("The night manager")

John Lithgow ("The crown")

Christian Slater ("Mr. robot")

John Travolta ("The people v. O.J. Simpson: American crime story")



Melhor atriz coadjuvante

Olivia Colman ("The night manager")

Lena Headey ("Game of thrones")

Chrissy Metz ("This is us")

Mandy Moore ("This is us")

Thandie Newton ("Westworld")