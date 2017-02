MÃE CORUJA Giovanna Ewbank revela gosto musical de Títi: 'Dança até o chão com Karol Conka'

Giovanna Ewbank está curtindo cada vez mais ser mãe da pequena Títi. Ao responder perguntas de seus seguidores no YouTube, a atriz não segurou as lágrimas ao falar da filha, como também aconteceu no "Domingão do Faustão", e entregou o a música preferida dela e da menina no momento. "Já que é pra tombar, tombei! A gente dança até o chão e ela ama cantar", disse sobre o hit da cantora Karol Conka.

Ela ainda contou como se sentiu ao conhecer Títi, em uma viagem a trabalho, na África. "Se eu disser que eu nunca tinha pensado em adoção, vocês vão acreditar? Eu nunca tinha pensado em ter filhos. O Bruno sempre me pedia para ter filhos e eu fui para lá (África) a trabalho e conheci a Títi", contou, emocionada.

"Naquele momento eu me tornei mãe sem querer ser mãe, sem estar preparada. Foi muito doido, porque eu nunca tive esse 'click' de ser mãe e eu tive o 'click' quando eu a vi. Eu disse: 'Não saio desse lugar sem ela'. Foi a coisa mais maravilhosa do mundo, mais linda que já me aconteceu na vida", dividiu a mãe de Títi, que ama fazer tatuagem com canetinha.

Outro tema já abordado por Giovanna Ewbank em seu canal no YouTube foi sexo com o marido, Bruno Gagliasso. O casal revelou como foi sua primeira vez. "Foi na sala de cinema", entregou o ator. "Chegamos de uma festa, eu, Bruno e todo mundo. Aí fomos para sala de cinema e os três ficaram conversando na salinha do lado. Aconteceu tudo e quando a gente saiu da sala eles estavam olhando pasmos para nós, tipo: 'Gente, escutamos tudo'", contou. Os dois ainda revelaram mais detalhes sobre a vida íntima. "Broxar é normal", disse o ator.