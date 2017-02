sentido de família Gêmeos comemoram a chegada

de irmãs em foto emocionante

As americanas Juliet Cannici e Nikki estão casadas há onze anos. Elas são mães de Nico e Siena, um casal de gêmeos de 3 anos, e das pequenas Gia e Gemma, que nasceram no dia 26 de janeiro.

Para registrar o crescimento da família, Juliet, que é fotógrafa, resolveu fazer cliques dos filhos reunidos. Ela criou um cenário em sua própria casa, mas as coisas não saíram como ela tinha planejado.

“Eu estava pronta para capturar Nico e Siena segurando os bebês com as roupas que eu tinha alugado, mas eles ficaram tão chateados comigo, as fotos pareciam terríveis. Eu fiquei desapontada”, disse à mamãe ao The Huffington Post. Com isso, Juliet resolveu deixar os filhos mais velhos brincarem um pouco.

Quando os pequenos voltaram, a fotógrafa os colocou perto dos bebês e algo aconteceu. “Eles imediatamente deram as mãos e envolveram o outro braço em torno das suas irmãs”, revelou Juliet. E foi assim que ela eternizou um lindo momento entre as crianças.

A imagem foi publicada na página do Facebook da profissional e gerou enorme repercussão na internet. As pessoas elogiaram a foto, que recebeu mais de 300 compartilhamentos – até o momento.

“Várias vezes ao dia, Nico e Siena dizem ‘adoro minhas irmãs. Vou mantê-las seguras para sempre’. Estamos surpresas com a transição perfeita que tem sido para nós”, contou a mamãe.