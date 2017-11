FOFURA Gêmeas com cor de pele

diferente encantam a internet

Duas irmãzinhas estão roubando o coração das pessoas nas redes sociais: são as pequenas Isabella e Gabriella, gêmeas de 7 meses. Elas são bivitelinas – ou seja, não idênticas – e surpreendem não só pela diferença que possuem no tom de pele, quanto pela fofura que esbanjam nos cliques compartilhados pela mamãe, Clementina Shipley, no Instagram.

Até abril de 2017, o perfil @littlestronggirls (ou “pequenas garotas fortes”, em português), era destinado aos registros da primogênita de Clementina, que se chama Angelina e hoje tem 2 aninhos de idade. Desde a chegada das gêmeas, no entanto, a conta ganhou mais dons bons motivos para ser acompanhada – e agora já soma mais de 10 mil seguidores.

Assim como a irmã mais velha, apelidada carinhosamente de Lina, as caçulinhas da família têm lindos (e expressivos) olhos – uma num tom mais azulado, a outra mais castanho. E estão sempre com um sorriso no rosto!

Em entrevista à revista Essence, a mãe das garotinhas revelou que, no começo, recebeu alguns comentários maldosos pela diferença no tom de pele de Gabriella e Isabella, mas ela e o marido resolveram deixar isso de lado e focaram nos comentários positivos que as imagens recebiam, garantindo que as filhas sempre se sintam confortáveis ​​com a sua cor.

“Têm sido ótimo compartilhar as fotos de nossas filhas online, isso mostra o quão maravilhosos são os genes negros, pois nós podemos criar bebês tão únicos”, afirmou Clementina. Ela declarou que hoje tem recebido “toneladas de amor” em suas postagens. E disse, ainda, que Angelina está sendo uma ótima irmã mais velha: “Desde o dia em que ela conheceu as gêmeas, ela quis segurá-las e abraçá-las”. Que família linda!