SOLIDARIEDADE Garotinha usa prêmio de loteria para ajudar pessoas

O que você faria se encontrasse um bilhete premiado? A resposta da pequena Phoebe Brown, de apenas sete anos, é simples: ajudar quem precisa.

Enquanto fazia compras com a mãe, a menina encontrou em um dos corredores da loja um bilhete de loteria no valor de U$ 100. Ao invés de comprar brinquedos ou gastar o prêmio com bobagens, Phoebe decidiu que o dinheiro poderia alimentar pessoas necessitadas.

A atitude fez sucesso e emocionou seus pais. “Saber que nossos filhos pensam assim é uma coisa muito boa”, disse Joshua Brown à rede KSHB.