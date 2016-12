TV 'Game of Thrones' volta no segundo semestre e 'Westworld', só em 2018

O inverno chegará finalmente a "Game of Thrones" -pelo menos, no Brasil. Isso porque é nessa estação que a série, a mais premiada de todos os tempos, deverá retornar à TV em sua sétima temporada, no segundo semestre de 2017. Geralmente, a produção volta ao ar entre março e abril, no outono.

Já a segundo ano de "Westworld" -o último episódio do primeiro foi exibido no domingo (4)- só ficará pronto no início de 2018, informaram nesta quinta (7) executivos da HBO para a América Latina em encontro com a imprensa.

O canal pago anunciou sua programação para o ano que vem e reafirmou o início da operação do serviço de vídeo sob demanda HBO GO no país, sempre vinculado a uma operadora de internet. A primeira delas será a Oi, que iniciou as vendas nesta quinta (7), e a Vivo promete o serviço para o primeiro semestre do ano que vem. Os valores, porém, não serão unificados (a Oi cobrará R$ 34,90 mensais), segundo Gustavo Grossman, vice-presidente do canal na América Latina.

A HBO também anunciou hoje que acaba de assinar a quarta temporada de "O Negócio", série nacional sobre os bastidores da prostituição protagonizada por quatro mulheres. Outras duas produções brasileiras estão garantidas para 2017: a segunda temporada de "Psi", criada pelo psicanalista e colunista da Folha de S.Paulo Contardo Calligaris, e a estreia de "A Vida Secreta dos Casais", de Bruna Lombardi e Carlos Alberto Riccelli. Na ficção para a HBO, Lombardi vive uma terapeuta sexual, praticante de técnicas da filosofia tântrica.

A grande novidade para o Brasil talvez seja "O Homem da Sua Vida", série nacional sobre histórias de amor dirigida pelo argentino Juan José Campanella (de "O Segredo dos Seus Olhos") que já entra no ar em janeiro. "Magnífica 70" não terá terceira temporada em 2017.

Das produções americanas, destaque para "Big Little Liars" -estreia de Nicole Kidman e Reese Witherspoon na TV- e "The Deuce", com James Franco e Maggie Gyllenhaal. Judd Apatow, criador de "Girls" (HBO) e "Love" (Netflix), retorna ao canal com a comédia "Crashing", sobre a vida de um humorista e um tanto autobiográfica