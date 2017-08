sucesso Galinha Pintadinha bate recorde

de 10 bilhões de views no YouTube

Ela é uma ave que não voa, é gorduchinha e azul, mas acaba de conquistar a posição de primeiro personagem brasileiro com animações em sete idiomas.

A Galinha Pintadinha, que já foi o primeiro canal brasileiro do YouTube a atingir 5 bilhões de visualizações, acaba de bater novo recorde: são mais de 10 bilhões de views, somando os canais em português, espanhol, inglês norte-americano, inglês britânico, italiano, francês e japonês.

"É com muita satisfação que representamos o Brasil nessa posição. Fazemos com todo o amor para encantar e ensinar os pequenos que são apaixonados pela Galinha Pintadinha", diz Juliano Prado, um dos criadores.

A animação, criada em 2006 por Prado e seu sócio, Marcos Luporini, está disponível no aplicativo da Galinha Pintadinha e nas principais plataformas de streaming, como Netflix, Playkids e NetNow, além das lojas virtuais do iTunes e Google Play.

Além do sucesso de audiência, a marca tem êxito crescente no faturamento com produtos licenciados. Só em 2016 a personagem rendeu R$ 371 milhões em vendas no varejo brasileiro. A expectativa de crescimento para o próximo ano é de 12%.

Segundo a Redibra, empresa responsável pelo licenciamento da marca Galinha Pintadinha, são cerca de 400 produtos de 50 empresas, incluindo brinquedos, jogos, pelúcias, eletrônicos (CD, DVD e Blu-ray), aplicativos para smartphones e tablets, roupas, calçados, acessórios, material escolar, artigos para festas, papelaria e produtos alimentícios.

Além do Brasil, os produtos licenciados estão presentes em Portugal, Espanha, Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Uruguai e México.

A ave ganhou recentemente uma versão mirim, a Galinha Pintadinha Mini, que também tem feito sucesso com os telespectadores.