ÚLTIMA OPORTUNIDADE Filmes candidatos ao Oscar 2018 devem ser inscritos até quinta-feira (31) Esta é a primeira vez que a inscrição será totalmente eletrônica

Cineastas podem se inscrever, até às 18h de quinta-feira (31), para participar da escolha do longa-metragem brasileiro que disputará uma das vagas entre os indicados ao Prêmio de Melhores Filme em Língua Estrangeira do Oscar 2018.

De acordo com o Ministério da Cultura, interessados em registrar sua produção no processo seletivo devem acessar o sistema desenvolvido pela pasta, onde será feita a armazenagem do longa-metragem, que deverá conter até 20 GB.

Com o sistema, o processo ganha em agilidade e sustentabilidade, já que será a primeira vez que a inscrição para o prestigiado prêmio será totalmente eletrônica. “O novo método serve como uma alternativa mais sustentável e célere, ao dispensar a tramitação de papéis e mídias via Correios”, informou o ministério, em nota.

Não haverá limite de quantos filmes podem ser inscritos por produtora ou distribuidora. Porém, só podem concorrer os filmes lançados e exibidos inicialmente no Brasil, em sala de cinema comercial, por no mínimo sete dias consecutivos, entre 1º de outubro de 2016 e 30 de setembro de 2017.

O anúncio do resultado da seleção será feito pela Comissão Especial de Seleção do Oscar 2018 no dia 15 de setembro.