CINEMA Filme brasileiro sobre Tiradentes está na competição do Festival de Berlim

"Joaquim", novo longa de Marcelo Gomes ("Cinema, Aspirinas e Urubus" e "Era uma vez eu, Verônica"), foi selecionado para a competição principal do Festival de Berlim, uma das mais prestigiosas mostras de cinema, que é realizada de 9 a 19 de fevereiro.

Coprodução entre Brasil, Portugal e Espanha, o drama histórico retrata Joaquim José da Silva Xavier (Julio Machado), mais conhecido como Tiradentes (1746-1792), militar de destaque na captura de contrabandistas de ouro da Guarda Real do século 18. O longa mostra seu despertar político ao se tornar um rebelde contra o domínio colonial português.

Marcelo Gomes participa da mostra com nomes como Hong Sangsoo, que apresenta "On the Beach at Night Alone", e Danny Boyle, com "T2 Trainspotting".

MAIS BRASILEIROS

"Joaquim" se junta aos nacionais "As Duas Irenes", de Fabio Meira, e "Mulher do Pai", de Cristiane Oliveira, que também foram selecionados para participar do festival, na seção Generation.

Eles se somam a "Vazante", de Daniela Thomas, e "Pendular", de Julia Murat, que também serão exibidos na mostra alemã.

Competição

"Bamui haebyun-eoseo honja" (On the Beach at Night Alone), de Hong Sangsoo (Coreia do Sul) "Helle Nächte" (Bright Nights), de Thomas Arslan (Alemanha/ Noruega) "Joaquim", de Marcelo Gomes (BraSil/ Portugal) "Mr. Long", de By Sabu (Japão/ Alemanha/ Hong Kong/ China/ Taiwan) "Return to Montauk", de Volker Schlöndorff (Alemanha/ França/ Irlanda) "Wilde Maus" (Wild Mouse), de Josef Hader (Austria)

Fora da competição

"El Bar" (O Urso), de Álex de la Iglesia (Espanha) "Logan", de James Mangold (EUA) "T2 Trainspotting", de Danny Boyle (Grã-Bretanha) "Viceroy's House", de Gurinder Chadha (Índia/ Grã-Bretanha)