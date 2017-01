Volta do Réveillon Filho de Bonner e Fátima dirigia no momento de acidente, diz jornal

Vinícius Bonomer sofreu um acidente de carro na última terça-feira (3), no Rio de Janeiro, e era o motorista na ocasião. O filho de William Bonner e Fátima Bernardes ainda tem carteira de habilitação provisória e o documento está vencido desde o dia 17 de dezembro.

No entanto, o rapaz não quebrou regras. Isso porque o Detran garante que o condutor tem 30 dias de tolerância para renovar a CNH e, então, receber a via com nova data de validade. Portanto, o jovem ainda tem alguns dias para regularizar a permissão para dirigir.

Ainda segundo o jornal "O Dia", o corpo de bombeiros divulgou que apenas Giuliano A. Castro, um dos ocupantes do veículo envolvido na colisão, foi atendido na Unidade de Pronto-Atendimento de Tamoios, em Cabo Frio. Mas as outras duas pessoas também foram atendidas no local.

O herdeiro dos jornalistas da Globo, inclusive, chegou a ser transferido para um hospital particular em Santa Izabel. A unidade não comenta o caso e a Globo garante que Vinícius não está mais internado, já que "nada sofreu no acidente".

De acordo com a colunista Keila Jimenez, Giuliano é sobrinho de Fátima e William e continua no hospital. Os apresentadores, aliás, estão afastados do trabalho e acompanham os dois rapazes da família.