FESTIVAL Fifth Harmony canta em SP sem Lauren Jauregui, detida por porte de maconha

A girlband Fifth Harmnoy participou do FunPopFun, evento fechado para fãs, em São Paulo, nesta quarta-feira, sem uma de suas integrantes, Lauren Jauregui.

Ela foi detida por porte de maconha ao tentar embarcar para o Brasil na terça-feira (13). Ao site TMZ, a advogada da cantora disse que ela apenas recebeu uma advertência, mas não foi presa.

Ally Brooke Hernandez, Normani Kordei, Dinah Jane Hansen e Camila Cabello abriram a apresentação com "That's my girl". O set também contou com hits como a frenética "Sledgehammer", a balada R&B "Squeeze" e o megahit "Worth it".

A banda foi recebida com muitos gritos bem humorados dos fãs, como "Cabello, gostosa!". As integrantes responderam ao afeto da plateia com vários "Eu te amo" e suas esperadas coreografias.

"Eu senti muita saudade", disse Camila, em português. "Eu sou meia brasileira", completou. Ela também disse, em inglês, que era bom estar no Brasil, mesmo que só por algumas horas.

Lauren da banda Fifth Harmony / Foto: Reprodução

​'Lauren, cadê você?'

Antes de o show começar, as fãs gritaram o nome de Lauren e ensairam um coro de "Lauren, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver".

No final do show, antes de a banda cantar "Work from home", o público gritou "Lauren, eu te amo", o que fez com que Cabello repetisse a frase cochicando. Mesmo assim, as garotas do Fifth Harmony não falaram sobre a ausência da cantora no show.

Maconha na bagagem de mão

Segundo o site TMZ, citando fontes policiais, Lauren foi submetida a uma segunda revista após o procedimento comum de segurança no aeroporto de Dulles, em Washington.

Um agente teria encontrado o que parecia ser um saco de maconha em sua bagagem de mão. Policiais foram avisados e Lauren foi detida logo em seguida, de acordo com o TMZ.

Shows em junho e julho

O Fifth Harmony havia vindo ao Brasil pela última vez entre o final de junho e início de julho deste ano, quando fez cinco apresentações no país. O grupo passou a ter um fã-clube dedicado no Brasil graças a hits como "Bo$$", "Miss Movin' On", "Work from Home" e "Worth It".

Além da banda de garotas, o line-up do FunPopFun foi completado pelo grupo de pop rock R5 e pela cantora e atriz americana Olivia Holt.