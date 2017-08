PSA TOUR Fifth Harmony anuncia

três shows no Brasil em outubro

Nesta quarta-feira (9), o grupo Fifth Harmony anunciou que fará três shows no Brasil em outubro.

A banda, que já esteve três vezes no país, se apresenta no dia 4 de outubro, em Belo Horizonte, no dia 6 de outubro, no Rio de Janeiro, e em 7 de outubro na cidade de São Paulo.

Locais e preços dos ingressos ainda serão confirmados. A turnê "PSA" também passará por Chile, Argentina, México, Panamá e Costa Rica.

PSA TOUR

O grupo formado por Ally Brooke, Dinah Jane, Lauren Jaregui e Normani Kordei lança seu terceiro álbum em 25 de agosto. O anúncio foi feito através das redes sociais do quarteto e será o primeiro álbum desde a saída de Camila Cabello do grupo.

"Down", o primeiro single do álbum, foi lançado no dia 2 de junho em parceria com o rapper Gucci Mane.

Confira o videoclipe: