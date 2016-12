NOVIDADES Ficção científica, animação e caso real estão na programação do cinema

Nesta semana, três novidades nos cinemas da Capital. A grande aposta do circuito exibidor é “Rogue One: Uma História Star Wars”, de Gareth Edwards. O filme é a primeira produção que utiliza o universo ficcional criado pelo diretor George Lucas em “Star Wars”, mas sem enfocar os principais personagens da saga. No futuro, outras obras chegarão às telas utilizando esse expediente. O procedimento foi adotado após o estúdio Disney adquirir de Lucas os direitos pela série. Na primeira trama paralela, é mostrada como foi a construção da Estrela da Morte e a organização dos rebeldes contra o poder de Darth Vader. Segunda a crítica, uma das boas sacadas é colocar uma mulher como ponto principal da ação – a atriz Felicity Jones.

Para quem não quer entrar no universo de “Star Wars”, uma pedida é conhecer o novo filme do diretor estadunidense Clint Eatwood. Trata-se e “Sully – O Herói do Rio Hudson”, que aborda um caso real: o pouso forçado de um avião comercial, com 150 passageiros, no Rio Hudson, que corta o estado de Nova York. O filme mostra a façanha do piloto e a investigação em torno do caso, já que havia suspeita de erro humano no acidente. No papel principal, está Tom Hanks.

A outra novidade é uma animação que, como os últimos filmes deste segmento, úne, sem problemas, crianças e adultos na sala de exibição. A trama de “Sing –Quem Canta seus Males Espanta” gira em torno de uma competição artística entre animais, quando estes têm perfil humanizado. Canções e histórias que misturam drama e humor estão no roteiro. Também destacam-se os filmes brasileiros “Tamo Junto”, “Elis” e “O Vendedor de Sonhos”.