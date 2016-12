CAMPO GRANDE Festival terá shows de Humberto Gessinger e bandas locais neste fim de semana Pontos de ingressos foram disponibilizados para serem adquiridos

O cantor Humberto Gessinger, da banda de rock Engenheiros do Hawaii, se apresenta neste sábado (3), no ginásio Dom Bosco, em Campo Grande. Serão 9 horas de evento, com portões abertos das 15h às 22h, quando acontece o show principal. Artista apresentará o novo projeto “Louco pra ficar legal”.

Bandas de Mato Grosso do Sul e o músico Sandro Bacelar, da Amazônia, também tem presença confirmada. Além das bandas Curimba, Substelar - Planemo, Arizona Nunca Mais, Gobstopper, Muchileiros, Lynks, e os cantores Chicão Castro, Jean Donato e ZéDu. Também haverá música eletrônica com o Dj Gaijim.

Além da diversidade musical, o público poderá conferir muito teatro, poesia, literatura, dança, gastronomia e artes plásticas através das telas da artista Milla Freitas, que pinta astros da música.

SERVIÇO

Os ingressos para o festival estão sendo vendidos na Augusta Life Store, localizado na rua 15 de Novembro, 215; e na ¼ Colchões, na Avenida Afonso Pena, 3.835.

Bilhetes para a pista vip custam R$ 120, já para arquibancada o valor é de R$ 100 (inteira). Para meia-entrada, a R$ 60 (vip) e R$ 50 (arquibancada), são aceitas carteirinhas de estudante, de idosos e de doadores de sangue.

Os ingressos também podem ser comprados no Fast Tickets em até 12 vezes no cartão. Mais informações podem ser obtidas no telefone celular (67) 99921-0099.