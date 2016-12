ITÁLIA Ferrari é vendida por R$ 24 milhões

para ajudar vítimas de terremoto

A Ferrari e a casa de leilões RM Sotheby's venderam no domingo (4) um modelo único da LaFerrari por US$ 7 milhões (cerca de R$ 24 milhões).

O montante será totalmente destinado à reconstrução das cidades italianas afetadas por um terremoto em agosto, que deixou mais de 200 mortos.

É o maior valor pago por um carro feito no século 21 em um leilão, segundo a RM Sotheby's, e aproximadamente 5 vezes o preço "normal" de uma LaFerrari, estimado em US$ 1,4 milhão (R$ 4,8 milhões).

O modelo leiloado é a unidade de número 500 do "super-híbrido" de 963 cv de potência da marca italiana e foi produzido apenas para ajudar as vítimas, conforme anunciado pelo presidente da Ferrari, Sergio Marchionne, em agosto.

Inicialmente, apenas 499 unidades do esportivo estavam previstas. O modelo "extra" se tornou único por ter o exerior vermelho e uma linha branca do capô até a traseira, além de uma bandeira italiana para lembrar do "presente" que a Ferrari deu ao país.

LaFerrari

O primeiro modelo híbrido da Ferrari alia um propulsor V12 de 6.3 litros, com 800 cavalos de potência, a um motor elétrico de 163 cv, resultado em 963 cv.

A LaFerrari faz de 0 a 100 km/h em menos de 3 segundos e alcança a velocidade máxima de 350 km/h, segundo a fabricante. A aceleração a 200 km/h chega em menos de 7 segundos, e a marca de 300 km/h pode aparecer no velocímetro em cerca de 15 segundos.