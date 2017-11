ATRAÇÃO Fernanda Souza e Thiaguinho participam da volta do 'Vídeo Game' na Globo Formato segue similar ao original, com os participantes ganhando pontos em provas

Fãs do "Vídeo Game", popular quadro apresentado por Angélica no "Vídeo Show" (Globo), vão poder matar a saudade da atração a partir desta segunda-feira (6).

É que o "game show", exibido originalmente de 2001 a 2011, volta ao ar para uma temporada especial, novamente com o comando da apresentadora.

O formato segue similar ao original, com os participantes ganhando pontos em provas ao longo da semana, que testam seus conhecimentos sobre curiosidades da TV, e um time vencedor sendo conhecido na sexta.

Nesta primeira semana, Fernanda Souza e o marido, Thiaguinho, enfrentam as atrizes Camila Queiroz e Mariana Santos. Quem também marcará presença é o ator Tonico Pereira, em uma prova na qual as duplas precisarão descobrir se as histórias contadas por ele sobre sua carreira são verdadeiras.

O "Vídeo Show" vai ao ar de segunda a sexta, logo após o "Jornal Hoje".