COMPARTILHANDO Fernanda Paes Leme desabafa

na na internet sobre sua doença

Fernanda Paes Leme definitivamente é gente como a gente e fala sobre tudo sem o menor problema. E dessa vez não foi diferente, já que a apresentadora usou seu Instagram, na noite de segunda-feira (6), para desabafar sobre um problema de saúde pelo qual está passando.

A atriz, que já tem um programa garantido, fez uma publicação contando sobre o distúrbio de Cólon Epástico, mais conhecido como Síndrome do Intestino Irritável, que acabou adquirindo com o tempo. Segundo ela, o ano começou de uma forma ótima, mas que trouxe uma surpresa desagradável, que a fez mudar completamente a rotina de exercícios e alimentação.

2017 começou lindo, mas logo veio uma pequena complicação chamada 'Síndrome do Intestino Irritável'. Fui ao médico (gastrologista) fiz exames, tudo como deve ser. Por conta dessa síndrome algumas coisas na minha rotina precisaram se transformar. Principalmente na alimentação e também exercícios. Ioga foi super recomendado e comecei as aulas, escreveu ela em seu relato.

Fernanda, que já falou muito sobre a nova fase que está vivendo, aproveitou para pontuar que é sempre importante prestar atenção aos sinais enviados pelo corpo, relevando que por um tempo ignorou as dores que sentia, o que não valeu a pena.

Vou dividir com vocês tudo aos poucos. O bom é que com a alimentação e disciplina eu já estou ótima e não tive mais dores. É muito importante não deixar passar nenhum sinal estranho do nosso corpo... Eu sentia dores fortes, cólicas e deixava pra lá... até realmente ter uma crise bem séria. Procurem profissionais e se cuidem sempre, finalizou ela.

VEJA O QUE A ATRIZ FALA