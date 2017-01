ACIDENTE ENVOLVENDO O FILHO Fátima Bernardes, Bonner e filhos vão a hospital e doam sangue a acidentado

Depois de darem apoio nas redes sociais a Giuliano Castro, vítima de um acidente de trânsito ocorrido na terça-feira (3), em Búzios, na Região dos Lagos, os trigêmeos Laura, Beatriz e Vínicius, que conduzia o carro no momento da colisão mas não apresentada sinais de embriaguez, foram acompanhados pelos pais, Fátima Bernardes e William Bonner, ao banco de sangue do Hospital Vitória na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio Janeiro, nesta sexta-feira (6).

De acordo com o site "UOL", o ex-casal, que terminou o casamento de 26 anos em agosto de 2016, estiveram na unidade e receberam aproximadamente 30 pessoas para doar sangue ao rapaz. Por lá, os jornalistas ficaram em salas separadas por cerca de duas horas e na saída do local mal se cumprimentaram.

Há dois dias, Vinícius, que mantém silêncio após o ocorrido, e suas duas irmãs mobilizaram amigos e familiares nas redes sociais para dar sangue ao rapaz, atualmente internado no Centro de Tratamento Intensivo após a passar por cirurgia para controlar uma hemorragia causada por um traumatismo no tórax. O ator e apresentador Luigi Baricelli também fez apelo na web, já que Giuliano é amigo de seu filho Vittorio, de 18 anos.

Ainda segundo a publicação, o quadro clínico do rapaz teve uma melhora nas últimas 24 horas, mas o estado de saúde ainda é grave.