foi ao vivo Fátima Bernardes agradece apoio dos telespectadores sobre acidente

No primeiro dia após as férias, Fátima Bernardes usou o "Encontro" (Globo) de hoje para agradecer o carinho que recebeu do público neste começo de 2017.

O ano começou complicado para a apresentadora, porque o filho Vinícius Bonemer, 19, se envolveu em um forte acidente de carro, no Ano Novo, enquanto deixava a cidade de Búzios e voltava ao Rio.

Na ocasião, o automóvel que o jovem dirigia se acidentou com um caminhão e foi atingido por outro veículo. Um dos amigos de Bonemer chegou a ser internado.

Fátima não citou diretamente o acidente, apenas afirmou que os primeiros dias de 2017 não foram fáceis para ela.

"Queria muito agradecer a você aí, do outro lado da telinha, neste início de ano, que não foi fácil, me mandou muitas mensagens de carinho. Muitas orações e energia positiva, que certamente ajudaram muito neste momento", disse a apresentadora logo no começo do programa.

"Recebi uma frase e gostaria de compartilhar com vocês. Diz: 'quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. E, quando a situação não for possível de ser transformada, transforme-se'. O que eu desejo para 2017 é que a gente aqui do 'Encontro' consiga que você se transforme a cada dia para ficar um pouco melhor", completou.

A apresentadora também homenageou Felipe Andreoli e Ana Furtado, que a substituíram durante as férias, e a plateia. O retorno de Fátima ao "Encontro" também marcou a estreia do novo cenário da atração.