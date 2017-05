SHOW EM SOLO BRITÂNICO Fãs pedem a Justin Bieber para cancelar turnê após ataque em Manchester

Fãs de Justin Bieber pediram nesta terça-feira que as datas da turnê britânica do cantor sejam canceladas, destacando as possíveis repercussões para atos musicais após um ataque a bomba em um show da cantora Ariana Grande em Manchester, na Inglaterra.

O canadense Bieber, de 23 anos, deve se apresentar em um show ao ar livre em julho no Hyde Park, em Londres. Mas fãs lotaram as redes sociais dizendo que sua aparição deve ser cancelada pela segurança dos fãs e do cantor.

"Cancelem o show de Justin no Reino Unido, por favor! Queremos ele a salvo, por favor", escreveu um usuário na conta do empresário de Justin, Scooter Braun, no Instagram.

Braun é igualmente empresário de Ariana, também de 23 anos e ex-estrela da Nickelodeon cuja grande base de fãs meninas, muitas delas adolescentes, foi em peso para sua apresentação em Manchester na noite de segunda-feira, quando um homem-bomba matou 22 pessoas e feriu dezenas.

A cantora de "Problem" voou para a Flórida nesta terça-feira para ficar com a família, segundo a revista People. Braun e a gravadora de Ariana não retornaram ligações sobre se o restante da turnê mundial da cantora, que passa por Londres e outras cidades na Europa, irá continuar.

Leanne Murray, de 20 anos e que mora na Irlanda, possui ingressos para ver Justin se apresentar em Dublin no mês que vem, mas disse que após o ataque de segunda-feira, está pensando em vende-los.

"Eu só não quero que o que eu espero ser uma grande noite termine em algo como a noite passada", disse Leanne, que pagou 180 euros por cada um dos dois ingressos, à Reuters.