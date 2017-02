REPERCUSSÃO Fãs do cantor sertanejo Victor criticam músico após mulher denunciar agressão

Fãs do cantor Victor Chaves, da dupla Victor e Leo, usaram as redes sociais do músico para criticar a agressão à empresária Poliana Bagatini, que foi até uma delegacia na manhã desta sexta-feira, em Belo Horizonte, para registrar a ocorrência. Em posts das redes sociais, palavras como covarde, nojento e selvagem são usadas para classificar a atitude de Victor. Muitos se dizem indignados já que Poliana está grávida há pouco mais de um mês.

Em um dos comentários: “ Meu Deus. O que leva um ser humano a fazer isso? Por que não se separa? Judiar de uma mulher e um bebê, quanta covardia. Que seja preso!”

Alguns fãs preferem esperar um pronunciamento do cantor:

Entre os seguidores, a consternação é geral. Há fãs que não acreditam na agressão e defendem o cantor:





