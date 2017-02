MUDANÇAS Falabella será comentarista do Oscar na Globo, que não transmitirá evento ao vivo

Miguel Falabella comentará a cerimônia do Oscar na Globo junto de Artur Xexéo e Maria Beltrão. Ele substituirá Gloria Pires, que participou em 2016. Antes, Lázaro Ramos e José Wilker, morto em 2014, ocuparam o posto de comentarista.

Em 2016, os comentários sinceros de Gloria Pires viralizaram. A atriz disse coisas como "Não sei opinar".

O Oscar, neste ano, não terá transmissão ao vivo pela emissora carioca por conta dos desfiles das escolas de samba do Rio, que acontecerá também no domingo (26), primeiro dia do grupo especial carioca. A transmissão do Oscar acabou agendada para a segunda-feira (27).

VEJA OS COMENTÁRIOS DE GLORIA PIRES EM 2016