MÚSICA Ex-membros do N'Sync vêm ao

Brasil para encontro com os fãs

Lance Bass, 38, e Joey Fatone, 40, que fizeram sucesso na década de 1990 na "boy band" N'Sync estarão no próximo mês no Brasil. Os cantores participarão de eventos com os fãs nos dia 23 e 24 de setembro -São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente.

Os fãs poderão fazer perguntas, tirar fotos e pedir autógrafos aos cantores. De acordo com a YO! Entretenimento, organizadora do evento, haverá pacotes específicos para cada atividade. As informações sobre os valores dos ingressos e as datas de venda estão disponíveis na próxima semana no site YO!.

N'SYNC

Criado no fim dos anos 1990 na Flórida, o N'Sync se tornou uma das "boy bands" mais populares disputando o público com Backstreet Boys. No início da carreira, o grupo fez mais sucesso na Alemanha do que nos EUA. Já após o primeiro disco, o N'Sync foi à Justiça contra seu primeiro empresário Lou earlman.

O grupo terminou em 2002. Após 11 anos de separação, o cantor Justin Timberlake reuniu o grupo novamente para uma participação especial no MTV Video Music Awards. Em 2013, Timberlake recebeu o prêmio Vanguarda Michael Jackson pela carreira.