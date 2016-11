CAUSA DE ACIDENTE EUA quer limitar interação

entre carro e celular

A evolução dos sistemas multimídia dos carros é algo interessante, principalmente a parte de espelhamento e compartilhamento de funções dos smartphones nos kits de cada carro. Porém, é tanta tecnologia e funções extras que isso está causando alguns problemas nos Estados Unidos.

De acordo com divulgação da National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), órgão responsável pela segurança no trânsito do país, foram registrados 35.092 acidentes fatais em 2015, sendo que em 10% dos casos havia pelo menos 1 motorista distraído pelas funções extras do kit multimídia.

Diante destes números, a NHTSA emitiu um comunicado para as fabricantes e desenvolvedoras dos sistemas, com novas diretrizes, com o intuito de limitar algumas funções, como navegação na internet, mensagens de whats app e conteúdo de redes sociais.

A intenção do órgão de segurança é limitar a interação do sistema multimídia com o smartphone, para que os motoristas não tirem a concentração do trânsito.