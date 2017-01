ESTUDO Estudo diz que cachorros gostam mais quando falamos com voz infantil

Não há como negar: todos nós já fizemos uma voz infantil para conversar com nossos animais de estimação. E de acordo com estudo recente feito pela Proceedings of the Royal Society B, os bichinhos gostam muito quando fazemos isso.

Segundo a pesquisa, os cães prestam mais atenção quando falamos de um jeito fofo do que quando usamos uma voz regular. Os pesquisadores pediram para que voluntários olhassem fotos de cães adultos e filhotes e, em seguida, gravassem como eles falariam com esses animais.

Eles deveriam repetir frases típicas de brincadeiras com cães e descobriu-se que o tom de voz variava de acordo com a idade do cachorro. Com os mais velhos, os participantes falavam mais devagar e um pouco mais alto. Já com os filhotes, isso se intensificava ainda mais, com voz ainda mais alta e cheia de fofura.

Quando os pesquisadores colocaram as gravações para os cães, descobriram que eles realmente gostavam mais de ouvir as vozes infantis do que as mais regulares. Enquanto os mais velhos se envolviam com todos os diferentes tipos de voz, os filhotes demonstraram engajamento maior com aquelas que exageravam na infantilidade e carinho. Então, já sabe, quanto mais embaraçosa for sua voz, mais seu cãozinho vai prestar atenção.