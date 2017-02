Criatividade Estudantes brasileiros desenvolvem chupeta eletrônica

Um grupo de estudantes de Engenharia Elétrica do Instituto Federal de Paraíba (IFPB) chegou ao final da competição HackBrazil com uma proposta inovadora: uma chupeta capaz de medir a tempertaura do bebê de forma constante. O aparato tem baixo custo de produção, envia o registro das medidas da criança direto para o celular e é totalmente seguro.

Na primeria fase do campeonato, que faz parte do evento Brazil Conference at Harvard & MIT, o projeto de Adjamilton Medeiros Júnior, Júlio Cézar Coelho e Rychard Guedes foi um dos 20 escolhidos entre um total de 400 propostas enviadas. Depois, eles tiveram pouco mais de um mês para desenvolver o conceito idealizado. E agora, eles aguardam para saber o resultado final, que escolherá dois inventos a serem apresentados a um grupo de investidores nos Estados Unidos.

A chupeta eletrônica criada pelos três engenheiros foi desenvolvida para facilitar o monitoramento da saúde infantil. "Queríamos saber o que podia ajudar nisso já nos primeiros meses de vida da criança", explica Júlio Cézar Coelho, um dos integrantes da equipe, à GALILEU.

O aparelho possui sensores acoplados ao bico que medem a temperatura do bebê sem ter nenhum contato com ele. Um chip é imbutido na base do aparato, que processa as informações captadas e as envia através de uma antena para o celular dos pais.

Os materias são minúsculos e, portanto, ocupam pouca energia, utilizando uma bateria de carga mínima, sendo impossível para a criança levar um choque quando estiver utilizando a chupeta. "É como se fosse um controle remoto, a energia é tão baixa, não tem a possibilidade da criança levar um choque", garante ele.