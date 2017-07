TV 'Estou saindo mesmo', diz Evaristo antes de apresentar 'Jornal Hoje' pela última vez

Evaristo Costa, 40, afirmou nesta quinta-feira (27) que deixará o "Jornal Hoje" porque está cansado e precisa descansar o corpo e a mente. O jornalista está na bancada do telejornal desde 2004, quando entrou para substituir Carlos Nascimento, que foi para a Bandeirantes.

"Estou saindo mesmo. Eu preciso descansar. Preciso descansar o corpo e preciso descansar a mente. São muitos anos fazendo a mesma coisa. Eu espero que vocês entendam e continuem torcendo por mim", disse Evaristo, em vídeo publicado em sua conta no Instagram.

A Globo confirmou à reportagem a saída de Evaristo do telejornal, e afirmou que "hoje será o último dia dele na bancada". A emissora disse ainda que não há definição de quem deve ocupar o lugar dele.

A saída do jornalista ganhou força na semana passada, quando o colunista Flávio Ricco, do UOL, empresa do Grupo Folha, que edita a Folha de S.Paulo, afirmou que Evaristo pretendia se desligar da Globo e tirar um ano sabático, fora do Brasil.

O jornalista disse que foi "uma decisão muito difícil de ser tomada, mas estou feliz por ter tomado essa decisão, ainda mais feliz por ter feito tudo certinho até aqui".

Evaristo também agradeceu aos fãs, e, principalmente, à família e as filhas que tiveram que passar vários momentos, como Natal, feriados e fins de semana, sem a presença dele.

"Agradeço aos meus milhões de fãs, seguidores. Esses não vão se ver livres de mim tão cedo. E agradeço à minha família, em especial a Amalia, Francesca e Antonella, que por tantos dias, Natais, feriados, fins de semana, abriram mão do esposo e do pai pacientemente", disse o jornalista.

Evaristo é casado com Amalia String, com quem tem duas filhas: Francesca, 5, e Antonella, 4.

CARREIRA

O jornalista começou sua carreira aos 13 anos trabalhando como operador da Rádio Bandeirantes, em São José dos Campos (a 97 km de São Paulo). Campeão de cartas na Globo,Evaristo está na emissora desde 1998, quando começou a trabalhar para uma afiliada na região do Vale do Paraíba (atual TV Vanguarda).

Em 2004, o jornalista assumiu a bancada do "Jornal Hoje" ao lado de Sandra Annenberg. A dupla de apresentadores é uma das mais queridas do público. Inclusive, Evaristo Costa é um dos jornalistas mais seguidos nas redes sociais, com quase 5 milhões de seguidores.

"Eu gosto de notícia que chega em cima da hora, deixa nervoso e que achamos que não vai dar tempo de apurar", disse o jornalista, em entrevista ao Memória Globo.