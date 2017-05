PEDIDO AOS FÃS 'Espero que todos me entendam

e torçam por mim', diz Ticiana

Após pedir afastamento das gravações do reality show "Bake Off Brasil - Mão na Massa", Ticiana Villas Boas, mulher de Joesley Batista, um dos donos da JBS, se pronunciou na rede social Instagram. "Preciso me dedicar integralmente a cuidar da minha família e de mim", disse a apresentadora nesta quarta (24).

Nesta terça (23), o SBT, emissora que transmitirá a atração, comunicou oficialmente o afastamento da apresentadora. As gravações do programa devem começar em julho sob o comando da chef confeiteira Carol Fiorentino, que foi jurada das duas temporadas anteriores,

"Ela me ligou hoje [terça] à tarde e falou: olha, não estou com cabeça, está acontecendo muita coisa na minha vida e eu não estou tendo tempo para me dedicar de corpo e alma", disse o diretor de planejamento artístico e criação do canal, Fernando Pelegio.

Na sexta (19), dois dias após a delação seu marido tratando de corrupção e pagamento de propina e envolvendo o senador Aécio Neves (PSDB) e o presidente Michel Temer (PMDB) se tornarem públicas, Ticiana usou suas contas nas redes sociais Instagram e Facebook para anunciar que passará um tempo longe das redes sociais.