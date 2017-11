teste psicológico Escolha uma pessoa da árvore

e descubra qual é seu estado emocional

Pip Wilson, psicólogo de renome internacional, criou um teste para avaliar o estado emocional das pessoas.

No início, ele empreendeu uma série de testes para identificar o estado emocional de três crianças de três anos de idade, que estavam vindo de seu primeiro contato com a escola.

A partir daí, o psicólogo criou o teste no qual as crianças deveriam escolher quais das pessoas que estavam tentando escalar uma árvore, com isso, analisou o humor delas.

O teste também é válido e eficiente para adultos, portanto, desafiamos você para realizá-lo, só leva dois minutos.

Resultado

1 – Se escolheu as opções 1, 3, 6 ou 7

Todas as figuras com 1, 3, 6 ou 7 estão subindo. Isso indica que você é aquele tipo de pessoa que tenta superar obstáculos. Você é uma pessoa corajosa, sem dúvida alguma, este é um dos melhores sinais do teste porque seu status é o de um lutador.

2 – Se escolheu as opções 2,11,12, 18 ou 19

Você é uma pessoa muito sociável e que gosta de ajudar os outros. Você é amável e sempre dá uma mão amiga para os que estão a sua volta. Você também é uma pessoa muito respeitada e que normalmente não tem problemas em pedir ajuda quando precisa.

3- Se escolheu a opção 4

O número quatro explica o comportamento de uma pessoa pacífica e feliz. Seus objetivos são resumidos em duas palavras: vivendo a vida. Você não depende de ninguém nem de nada para ser feliz.

4- Se escolheu a opção 5

Na opção cinco você pode estar passando por um período de excesso de trabalho, pode estar sendo esgotado de sua energia e não consegue mudar essa situação. É preciso que tire um momento para refletir se é necessário mudar, ou algo que motiva um pouco para sair desse tipo de depressão.

5- Se escolheu a opção 8

Quem escolhe o número oito são pessoas isoladas do resto e preferem viver em seu mundo. Essas pessoas valorizam seu tempo e seu espaço e não sentem a necessidade de compartilhar suas experiências. Isso impede que tenha concentração no trabalho. É importante uma mudança, conhecer novas pessoas e experimentar coisas novas, você se surpreenderá de como pode ser divertido!

6- Se escolheu a opção 9

Sua marca é diversão, todos te consideram como alguém bem alegre e cheio de vida. Você é a alma de qualquer festa e ama aventuras, emoções fortes e desafios. Valorize-se mais e curta o maior presente que é sua vida!

7- Se escolheu as opções 10 ou 15

Você tem grande capacidade de adaptação e se conforma com mais facilidade que os outro. Independentemente do que aconteça, consegue ser indiferente e estável, criando um ambiente confortável. Consegue ser feliz com pouquíssimas necessidades. Vive feliz com as surpresas que a vida lhe traz.

8- Se escolheu as opções 13 ou 21

Você é relutante em conversar com outras pessoas, isso faz com que passe grandes períodos de isolamento e depressão, talvez precise de ajuda psicológica para superar barreiras.

9- Se escolheu a opção 14

Você pode estar atravessando um período difícil sozinho, fazendo de seu próprio estado uma ameaça séria a sua própria vida. É preciso que tente procurar ajuda de seus amigos e tratamento através de um psicólogo profissional. Não ignore a situação, porque possivelmente pode piorar com o passar do tempo.

10- Se você escolheu as opções 16 ou 17

Ou você se sente amada por dezessete ou você sente que está ajudando a colher os sucessos de um dezesseis. Você se sente muito apegado a alguma pessoa e a considera indispensável.

11- Se você escolheu o número 20

Você é, graças aos seus esforços pessoais, uma das pessoas mais elevadas. Você alcançou o objetivo emocional e agora é uma referência para todos que lhe seguem. Você é líder e agora precisa descobrir como tirar proveito da situação. Aproveite que seus passos estão no auge de seus objetivos. Com isso, certamente vai se sentir muito melhor.