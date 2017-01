Brasília Encontro reúne 38 padres que

largaram a batina para se casar

Trinta e oito padres de todo o país se reúnem neste fim de semana em Brasília com uma característica em comum: todos são casados. Eles participam do 21° Encontro Nacional de “Renovação e Esperança”, que termina neste domingo (22). O objetivo é elaborar documento para que eles possam contribuir para a propagação do evangelho em comunidades pobres e mais afastadas, incluindo a sugestão do celibato opcional.

O padre Antônio Evangelista é casado e tem dois filhos. Ele conta que decidiu constituir uma família após 11 anos de sacerdócio na capital federal. “Eu percebi que eu também poderia ser casado e continuar falando de Deus para as famílias. Como movimento dos padres, nós podemos colaborar como grupo institucional e propagar a fé”, disse.

Mulher dele, a dentista Aila Ribeiro afirmou que eles se conheceram dentro da igreja, mas ele já estava decidido a largar o sacerdócio. Estão casados há 17 anos. “O amor só cresce. Estou muito feliz”, declarou.

O padre Edson Silva é de Fortaleza (CE) e também trouxe a família para participar do encontro. "Ser padre era aquela vocação da infância. Achava bonito a celebração da missa. Na verdade, eu tinha esse grande desejo, que caminhava junto com o desejo de ser pai, mas conciliar era complicado e a decisão de ser pai veio quando eu conheci a Lúcia [mulher dele].

"Não me arrependo e me sinto muito feliz pela escolha que fiz, mas tudo o que eu sou hoje eu devo a igreja católica e aos padres camilianos”, continuou Silva.

Para eles, a família é o que têm de mais importante e esperam espalhar essa mensagem ao mundo, até chegar ao Vaticano. “Pra mim, me enriquece muito caminhar ao lado dele e com os nossos filhos. Graças a Deus a gente olha no mesmo sentido e a gente só tem a agradecer”, disse a mulher, Lúcia Moura.