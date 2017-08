CINEMA Encontro de cineastas negros celebra memória de Zózimo Bulbul Mais de 80 produções serão exibidas entre 30 de agosto e 9 de setembro

O Rio de Janeiro vai sediar, de 30 de agosto a 9 de setembro, o Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul – Brasil, África e Caribe. Ao todo, 80 filmes de cineastas negros brasileiros e estrangeiros serão exibidos.

O evento chega à 10ª edição e homenageia os 80 anos de nascimento do diretor e ator que dá nome ao festival, que morreu em 2013. A abertura será no Cine Odeon, com o curta-metragem “Fé menina”, do coletivo Mulheres de Pedra. Na sequência será a vez do longa-metragem “Hear me move”, do sul-africano Scottness Smith.

Além da mostra, o festival promoverá debates e workshops com a participação de cineastas da África do Sul, Nigéria, Guadalupe, Senegal, Burkina Faso, Etiópia, Camarões, Gana e Ruanda.

As atividades vão ocorrer com o apoio o Ministério da Cultura, da Secretaria do Audiovisual, da Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural, da Fundação Palmares, da Rio Filmes e da Secretaria municipal de Cultura do Rio.