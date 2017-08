ATORES Emilia Clarke e Kit Harington reagem ao final de 'Game of Thrones'

Este texto contém spoilers do último episódio da sétima temporada de "Game of Thrones".

O último episódio de "Game of Thrones", exibido neste domingo (27), revelou a origem de Jon Snow, cujo nome verdadeiro é Aegon Targaryen. O herói de Westeros é filho de Rhaegar Targaryen com Lyanna Stark e o herdeiro legítimo do cobiçado Trono de Ferro.

Emilia Clarke e Kit Harington falaram sobre os acontecimentos do episódio para a "Entertainment Weekly".

"Eu me esforcei muito e não quero dividir aquele trono", disse Clarke. A atriz também confirmou que Daenerys percebeu seus sentimentos por Jon no penúltimo episódio, quando ele arriscou sua vida além da muralha.

"Ela se perguntou: por que eu não quero que você vá? Não se apaixone por ele", disse, explicando a batalha interna da personagem.

Já Harington falou sobre a dinâmica das cenas entre ele e Emilia, intérpretes do novo casal incestuoso da série, já que Daenerys é tia de... Aegon.

"Normalmente você faz um filme e conhece sua colega de elenco pela primeira vez e você desenvolve essa química nesse tempo. Mas se você conhece alguém há sete anos e compartilharam juntos esta jornada incrível nós dois estamos surtando um pouco com isso. Eu perguntava 'como é a tensão sexual nesta cena?' E [Emilia] dizia 'pare de falar sobre tensão sexual'."

O ator também afirmou que a cena em que ambos descobrem seu parentesco será divertida. Quanto ao impacto da revelação, ele não arriscou um palpite. "Eles podem ir juntos em direção ao pôr do sol ou podem se matar."