MARACAJU Em último dia de exposição,

Showtec terá atrações especiais Feira aconteceu por dois dias em Maracaju, interior do Estado

Em último dia de exposição, o Showtec tem duas atrações que promete chamar atenção do público. Com museu de trator antigos e cães pastores, o evento se encerra hoje em Maracaju.

A Associação dos Colecionadores de Máquinas Antigas Agrícolas (Ascomar) é responsável pela exposição de máquinas agrícolas antigas, que incluem raridades produzidas na Alemanha. O acervo do museu foi criado por um grupo de amigos colecionadores de maquinários.

Os cães pastores, da raça Border Collie, que pastoreiam ovelhas, fará demonstração real de como são animais colaborativos, ajudando no trabalho do produtor rural e ainda aumentar a produtividade tanto de ovelhas como de gado, patos, galinhas, entre outros.

Em nota divulgada pela assessoria do evento, é explicado que o adestramento dos cães é feito a partir dos noves meses, com duração de , no mínimo, três meses com um investimento mensal de R$ 300. Sendo que o custo de manutenção do animal é apenas R$ 50 mensais.

EVENTO

Destinado aos produtores e empreendedores rurais, técnicos agrícolas, acadêmicos, entre outros, o Showtec é uma feira anual onde são apresentados produtos e serviços ligados ao setor agropecuário, lançamentos, inovações tecnológicas, sistemas de produção, palestras técnicas e resultados de pesquisas que contribuem para a sustentabilidade do agronegócio brasileiro.

Ele é realizado pela Fundação MS e promovido por diversas federações, organizações e associações de apoio à agropecuária, além de ter contribuição do Governo Estadual.