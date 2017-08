MÚSICA Em novo clipe, Anitta usa biquíni de fita isolante para tomar sol na laje

A cantora Anitta gravou neste domingo (20) no morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, seu novo videoclipe, para a música "Vai Malandra", ainda inédita.

As imagens foram feitas ao ar livre, e muitos detalhes acabaram caindo na web. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram Anitta usando biquíni de fita isolante (para deixar o bronzeado mais preciso) e dançando entre várias mulheres tomando sol na laje.

Em outro momento, a cantora sensualiza em uma mesa de sinuca com o modelo Pietro Baltazar, que ela apelidou de 'Justin Bieber do Vidigal'. Ele também aparece em uma piscina improvisada em uma caçamba de caminhão.

"Eu estou chocada com o 'Justin Bieber do Vidigal' que arrumaram para o clipe", diz Anitta em um stories do Instagram (ferramenta do aplicativo que faz vídeos que somem em 24h). Pietro tem 19 anos, é baiano e mora no Vidigal.

Segundo o site de entretenimento "Papelpop", o clipe de "Vai Malandra" tem direção do fotógrafo americano Terry Richardson, que dirigiu "Wreking Ball", de Miley Cyrus.