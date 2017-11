One more light Em homenagem, Linkin Park lançará disco ao vivo com Chester Bennington

A banda americana Linkin Park vai lançar em 15 de dezembro o álbum "One More Light Live", em homenagem ao vocalista Chester Bennington, que cometeu suicídio em julho, aos 41 anos.

O álbum terá 16 músicas ao vivo gravadas durante a turnê mundial do álbum "One More Light", lançado em maio deste ano.

O grupo disse que os últimos shows que fizeram antes da morte de Bennington eram "extraordinários" e espera que o álbum "dê um vislumbre do quão mágico esses shows foram".

A turnê do disco mais recente da banda passou pelo Brasil em maio deste ano, quando o Linkin Park foi a atração principal do festival Maximus, em São Paulo. A morte do vocalista aconteceu dias antes da turnê americana começar.

"Nós dedicamos este álbum ao vivo ao nosso irmão Chester, que se dedicou de coração e alma no álbum 'One More Light'. Com sua voz, ele transformou dor em catarse, autenticidade em arte, e paixão em conexão", disse o grupo.

CONFIRA AS FAIXAS DO ÁLBUM

1. "Talking to Myself"

2. "Burn It Down"

3. "Battle Symphony"

4. "New Divide"

5. "Invisible"

6. "Nobody Can Save Me"

7. "One More Light"

8. "Crawling"

9. "Leave Out All the Rest"

10. "Good Goodbye" (feat. Stormzy)

11. "What I've Done"

12. "In the End"

13. "Sharp Edges"

14. "Numb"

15. "Heavy"

16. "Bleed It Out"