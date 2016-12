SUPER AÇÃO Prematuros são heróis por um dia em ensaio fotográfico na UTI O projeto teve a participação de quatro equipes do hospital

Com o objetivo de chamar a atenção para a prematuridade, campanha despertou a curiosidade de muita gente ao vestir bebês prematuros com fantasias de super-heróis. O Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD) quis "tocar" a sociedade com a questão que vem aumentando por conta do exame de pré-natal não realizado pelas mães durante a gestação e também pela falta de estrutura da saúde pública.

A equipe de Profissionais da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Neonatal e Unidade de Cuidados Intermediários (UCI), que tem dez pessoas, produziu um ensaio fotográfico, no qual os bebês internados passaram por uma pequena produção e por um dia foram pequenos heróis e heroínas da unidade.

Segundo informações do hospital, os bebês participaram de uma sessão fotográfica mostrando sua força precoce na luta contra a vida, vestidos com mini capas de super-heróis que são famosos nas telas do cinema.

As roupinhas foram encomendados pela internet, confeccionadas com pano de feltro do tamanho exato deles e higienizadas. Todo o valor utilizado para a confecção das roupas foi pago pelos próprios profissionais do hospital.

O ensaio foi feito com total autorização dos pais e apoio de mais três equipes da unidade. A princípio, as fotos seriam feitas por celular dos enfermeiros, mas um fotógrafo voluntário se disponibilizou a realizar as fotos que também teve a participação dos pais. As fotos foram colocadas em um CD e além disso foram impressas e entregues para os pais como lembrança.

Um dos participantes do projeto, Alexandre Rodrigues de 28 anos que é enfermeiro neonatologista, afirma que com esse projeto além de conscientizar as mães a fazerem o exame de pré natal que previne doenças, ele também aproxima a mãe do bebê.

“Muitas mães ficam com receio quando o bebê é prematuro, ficam com medo de pegar no colo, pelo tamanho e a sensibilidade, mas o objetivo do projeto além de conscientizar é mostrar para essas mães que seus bebês são pequenos heróis”, afirma.

Confira as fotos do ensaio fotográfico dos pequenos heróis e heroínas do HU-UGFD em Dourados.