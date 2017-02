NÃO É OBRIGATÓRIO Eleitora de 101 anos surpreende ao

fazer recadastramento biométrico

Aos 101 anos, a idosa Rosa Pereira da Silva surpreendeu ao aparecer no cartório eleitoral de Filadélfia, norte do Tocantins, para fazer o recadastramento biométrico. Nascida em 1915, ela não é obrigada a votar, mas deu um exemplo de cidadania, passou pela coleta de digitais, fez foto e pegou o novo título para não perder as eleições de 2018.

O chefe de cartório, Marden Marinho, mora e trabalha em Arraias, mas está em Filadélfia para ajudar na última fase de recadastramento biométrico dos eleitores da 8ª Zona Eleitoral. Quando viu a idosa e soube da idade se impressionou.

"Me surpreendi com o vigor físico. Ela anda sozinha e conversa como uma pessoa de 50 anos. Achei interessante. E ela faz 102 anos no dia 25 deste mês", contou ao G1 nesta sexta-feira (17).

Nas eleições passadas, os eleitores da cidade de Filadélfia não votaram por meio das digitais. Mas a Justiça Eleitoral está fazendo o recadastramento. A meta é revisar 17.079 eleitores na 8ª Zona Eleitoral, que abrange ainda os municípios de Babaçulândia e Palmeirante.

Não obrigatório

A partir de 70 anos o eleitor não é mais obrigado a votar. Além disso, a pessoa que comprovar deficiência que impossibilite ou torne extremamente oneroso o deslocamento para realizar a revisão, mediante parecer médico, é dispensado de realizar o recadastramento.