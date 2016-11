FAMOSOS Edson Celulari está curado do câncer A notícia foi dada pelo próprio ator em conversa com jornalista

Uma notícia especial e que deixa muita gente: o ator Edson Celulari está curado do câncer. A notícia foi dada pelo próprio ator em conversa para o jornalista Alcelmo Gois, do jornal “O Globo”.

“Estou eufórico. É a alegria da página virada. Quando terminei de fazer as sessões de quimioterapia, descobri que, por precaução, teria de me submeter a mais doze sessões de radioterapia. Terminei quinta passada. Agora, sinto uma sensação de alívio, uma vontade de comemorar, de agradecer a todos, de fazer uma festa. Mas todas as pessoas não caberiam no Maracanã”, vibrou o ator transparecendo emoção.

“Acho que há um momento que você fica numa escuridão. Você sabe que tem uma coisa grave, mas não sabe exatamente o que é. É o momento mais difícil de qualquer doença. Quando você sabe o diagnóstico e se aproxima da medicina moderna, vê a quantidade de recursos, conhece outras pessoas que têm a doença. Tudo isso te dá forças”, revelou sobre seu espírito positivo.

Para quem não sabe, Edson Celulari anunciou seu diagnóstico de linfoma não-hogdkin em junho deste ano. Edson recebeu a boa notícia de sua médica – a mesma que tratou Reynaldo Gianecchini.

“Voltei a dar importância ao que eu já não prestava mais atenção. Trabalhei a generosidade, a humildade e voltei meu olhar para as coisas verdadeiramente importantes. Eu ainda estou muito emocionado com a novidade. Recebi muito carinho e amor de todas as pessoas. Minha intimidade foi recheada de amor. Recebi recados, bilhetes, telefonemas”, agradeceu o artista.

“Ganhei uma imagem de Nossa Senhora das Graças e, de vez em quando, eu olhava para ela e me enchia de fé. Sou um homem de fé. Tudo que veio para mim como uma manifestação de energia boa, eu recebi de braços abertos”, declarou ele.