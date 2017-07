ESTAPA PECULIAR Donald Trump aparece de boca

aberta em maiô de modelo brasileira

A modelo brasileira Liziane Gutierrez, 31, demonstrou ser uma super fã de Donald Trump, 71. A musa chamou a atenção de um site britânico por usar uma estampa peculiar do presidente americano.

Gutierrez foi flagrada na última quarta-feira (26) pelas lentes de um fotógrafo do jornal "The Sun" usando um maiô com a imagem de Trump com a boca aberta em uma das praias do Rio de Janeiro.

Ela é conhecida por participar de concursos de beleza, como o Miss Bumbum. Neste ano, Liziane Gutierrez foi desclassificada da competição após se submeter a procedimentos estéticos, desrespeitando as regras. Em entrevista ao site americano "TMZ", ela afirmou ter gastado US$ 25 mil (em torno de R$ 79 mil) para ter o bumbum dos sonhos.

A modelo, que apoiou o presidente durante as eleições, não nega sua devoção pelo empresário. Liziane exibiu seus protetores de mamilos, também estampados com o rosto de Donald Trump, ao desfilar pela escola de samba Renascer de Jacarepaguá, da Série A, no Carnaval do Rio deste ano.

Em 2016, a musa reforçou sua admiração pela família que ocupa a Casa Branca. A modelo brasileira se inspirou em Melania Trump, 47, para fazer suas fotos nuas. As poses, parecidas com a da primeira-dama americana, viraram motivo de comentários na internet. Alguns internautas chegaram a dizer que ela não tinha criatividade.

O maiô usado por Liziane é um lançamento da marca Beloved Shirts, famosa por lançar produtos com estampas polêmicas. A nova coleção, com caretas do presidente dos EUA, pode ser comprada on-line de qualquer lugar do mundo.

A roupa de banho em questão é chamada pela marca de "Shocked Trump" ("Trump chocado", em tradução livre), e pode ser adquirida por US$ 49 (cerca de R$ 160).