Diversidade Disney mostra primeiro beijo gay em desenho animado

Episódio da animação “Star vs. As Forças do Mal” - exibido pelo canal Disney XD - exibiu o primeiro beijo entre dois homens e duas mulheres

Um episódio do desenho animado “Star vs. As Forças do Mal” – exibido pelo canal Disney XD – exibiu o primeiro beijo gay em uma animação da Disney.

No episódio, intitulado de “Just Friend”, os personagens do desenho estão em uma apresentação musical quando durante uma música vários casais são formados e começam a se beijar.

Entre os casais formados, a cena mostra um beijo entre dois homens e na sequência duas mulheres também se beijam.

Nos Estados Unidos, onde o episódio já foi ao ar, a repercussão do primeiro beijo gay foi positiva e muitos telespectadores elogiaram a iniciativa por meio das redes sociais.