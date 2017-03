Salvador Disfarçada de palhaça, Ivete

curte pipoca sem ser reconhecida

Ivete Sangalo subiu no trio elétrico três vezes e desfilou pela escola de samba Grande Rio, neste Carnaval. Engana-se quem pensa que ela tirou a última terça-feira (28) para descansar. Depois de se apresentar vestida de sorvete, cupcake e pirulito, se disfarçou de palhaça junto com o marido Daniel Cady e um grupo de amigos para curtir a folia nas ruas de Salvador.

"E pra fechar com chave de ouro o meu carnaval, amigos reunidos na pipoca da minha cidade Salvador! Que farra boa", escreveu em seu Instagram ao divulgar as fotos e um vídeo em que aparece dançando sem ser reconhecida. Ela conferiu as músicas do Harmonia do Samba, Durval Lelys, Claudia Leitte e do trio Armandinho, Dodô e Osmar. Para finalizar, foi a um camarote. É muita energia, Veveta!