passou susto Diretor da Globo Jorge Fernando

sofre AVC e pede sigilo

Jorge Fernando, 57 anos, levou um susto daqueles na semana passada. O diretor foi internado às pressas no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, onde foi diagnosticado com AVC - Acidente Vascular Cerebral.

Contudo, o veterano pediu para que o centro médico não divulgasse nenhum boletim médico a respeito de seu estado de saúde.

De acordo com o jornalista Leo Dias, o profissional recebeu alta na sexta-feira (27) e passa bem. Até o momento, a TV Globo ainda não se pronunciou sobre quando Jorge Fernando retornará ao trabalho.

O diretor, conhecido por sua irreverência, ficou internado no mesmo hospital ano passado devido a uma inflamação no pâncreas.