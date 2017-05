SEM EXAGEROS Dia do Hambúrguer: veja dicas para comer sem peso na consciência

Neste domingo (28), várias redes de restaurantes – no Brasil e nos Estados Unidos – comemoram o Dia do Hambúrguer. Para celebrar, que tal um belíssimo de um... hambúrguer? É uma delícia, mas muita gente come com peso na consciência. Realmente, ele pode ser extremamente calórico, mas não é de todo mal.

Um lanche tem todos os ingredientes necessários para uma refeição completa: carboidrato, proteína e salada. Ou seja, ponto positivo. Isso não significa, porém, que dá para comer todo dia. “Se for de vez em quando, sem exageros, pode substituir uma refeição, não precisa ter culpa”, diz a nutricionista Lara Natacci.

A especialista ressalta, no entanto, que isso depende das características de cada um: gênero, idade, se faz atividade física, estado de saúde e metabolismo, por exemplo. “Para quem quer controlar o peso, dá para estabelecer um limite. São 14 refeições por semana. Se em 20% delas você não se preocupar muito, está ok", disse. "Ou seja, você pode comer um hambúrguer de duas a três vezes por semana. É um começo.”

Para diminuir a culpa, ela dá a dica: reservar um tempo para curtir o lanche. “É importante ter prazer na hora de comer. Escolher um lugar agradável, longe de distrações. Olhe o lanche, sinta o cheiro, aproveite o momento. E coma devagar”, aconselha.

Em média, uma carne magra de hambúrguer tem cerca de 201 calorias. Já o lanche inteiro sobe para 456 calorias. E se for um sanduíche de lanchonete fast food, pode passar de 1.500 calorias. “Uma feijoada completa, por exemplo, tem 780 calorias. Um prato de lasanha, 450”, exemplifica a nutricionista. Por isso, é importante fazer escolhas e não exagerar. Mas melhor deixar para pensar nisso só na segunda-feira, né?