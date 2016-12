BRASIL Desfiles do Carnaval de 2017 começam

em 24 de fevereiro; veja datas

Feriado da terça-feira de carnaval de 2017 vai ocorrer no dia 28 de fevereiro. Com isso, os desfiles das escolas de samba de São Paulo e Rio acontecem no último fim de semana do mês, a partir do dia 24 de fevereiro.

As festas de pré-carnaval Fuzuê e Furdunço, de Salvador, ocorrem nos dias 18 e 19 de fevereiro.

Confira abaixo as datas do carnaval 2017:



24/2 - Sexta-feira

25/2 - Sábado

26/2 - Domingo

27/2 - Segunda-feira

28/2 - Terça-feira de carnaval

29/2 - Quarta-feira de cinzas

Desfiles em São Paulo:

24/2 - Sexta-feira - Grupo especial

25/2 - Sábado - Grupo especial

26/2 - Domingo - Grupo de acesso

3/3 - Sexta-feira - Desfile das campeãs

Desfiles no Rio:

24/2 - Sexta-feira - Série A

25/2 - Sábado - Série A

26/2 - Domingo - Grupo especial

27/2 - Segunda-feira - Grupo especial

4/3 - Sábado - Desfile das campeãs

Carnaval em Salvador

18/2 - Sábado - Fuzuê

19/2 - Domingo - Furdunço

22/2 - Quarta-feira (abertura oficial)

23/2 - Quinta-feira

24/2 - Sexta-feira

25/2 - Sábado

26/2 - Domingo

27/2 - Segunda-feira

28/2 - Terça-feira de carnaval

1/3 - Quarta-feira de cinzas