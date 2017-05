ONDA DE AZAR Depois de furto no Rio, ator Marcos Pasquim tem mala extraviada

Marcos Pasquim foi vítima de criminosos no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na noite da última sexta-feira (19). Uma mala com todos os documentos do ator foi furtada, mas logo recuperada em uma ação da Polícia Federal.

O famoso, aliás, fez questão de utilizar o Instagram logo após pegar a mala de volta, para poder agradecer aos agentes envolvidos. "Estou aqui para agradecer toda a Polícia Federal e à galera toda do aeroporto do Galeão", falou.

"Eu fui furtado, levaram minha bolsa com todos os meus pertences. Minha vida estava dentro da minha bolsa e eles trabalharam com total eficiência. Em uma hora, conseguiram achar as pessoas que furtaram e estão com tudo de volta", celebrou.

O veterano conseguiu seguir viagem e, no último sábado (20), compartilhou na rede social uma foto em que aparece com a namorada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Apesar do sorriso, ele contou que teve mais problemas.

"Ontem fomos roubados, hoje a mala foi extraviada. Pense no vinho de hoje!", brincou na legenda.