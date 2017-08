CINEMA Daniel Craig confirma volta como James Bond para último filme

Daniel Craig finalmente colocou fim a meses de especulação sobre continuar interpretando James Bond. Em aparição no "The Late Show" o ator confirmou que retorna pela quinta vez como protagonista da franquia "007".

Craig interpretou o espião britânico em "007: Cassino Royale", "007: Quantum of Solace", "007: Operação Skyfall" e "007: Contra Spectre".

Ao ser questionado se aparecerá em outros filmes da saga depois do próximo, Craig disse que não. "Eu acho que é isso. Eu só quero sair em um ponto alto e eu mal posso esperar."

O anúncio acaba com as especulações de que a franquia teria, pela primeira vez, uma protagonista mulher. Outros nomes, como Idris Elba e Tom Hiddleston, também foram apontados como possíveis substitutos de Craig.

Após o ator afirmar preferir "cortar os pulsos a interpretar James Bond de novo", até Emilia Clarke, a mãe dos dragões de "Game of Thrones", chegou a se oferecer para o papel.

A Eon Productions, companhia que dirige a saga, disse em seu site que o 25º filme de James Bond será lançado nos cinemas dos Estados Unidos no dia 8 de novembro de 2019, com um tradicional lançamento antecipado no Reino Unido e no resto do mundo.