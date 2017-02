SAÚDE Correr prejudica mesmo os joelhos?

Estudos dizem que não é bem assim...

Não é raro ouvirmos que a corrida é prejudicial aos joelhos. Essa ideia é embasada em grande parte pelas estatísticas de lesão dessa articulação entre os corredores: aproximadamente 30% deles apresentam dores no joelho. Porém, a porcentagem de pessoas que não correm e queixam-se do mesmo problema também é de aproximadamente 30%, chegando até mesmo a 41% em alguns levantamentos. Portanto, existem dúvidas se correr é mais perigoso para o joelho do que poupá-lo, sem essa atividade física.

Vários pesquisadores da área da saúde vêm apontando essa contradição há alguns anos, e recentemente mais evidências foram divulgadas sugerindo que correr não prejudica o joelho, e pode até ser benéfico para ele. Um estudo publicado em dezembro de 2016 colheu sangue e líquido sinovial do joelho (substância que lubrifica as articulações) antes e depois de 30 minutos de corrida.

Os resultados mostraram que a corrida diminuiu a quantidade de células que causam inflamação na articulação e desgaste no joelho, o que abriu espaço para a discussão dos pontos positivos da corrida para a saúde da articulação. Porém, esses resultados ainda são muito preliminares, pois a quantidade de participantes da pesquisa foi restrita devido às dificuldades de retirada do líquido sinovial do joelho.

Outra pesquisa, publicada esse mês, reforçou resultados de que não há associação entre a prática de corrida e um maior risco de desenvolvimento de osteoartrose (desgaste no joelho). Eles olharam o histórico de 2637 pessoas entre 2004 e 2014, corredoras e não corredoras, analisando episódios de dor, radiografias e nível de atividade física. Os corredores não tiveram mais osteoartrose em relação àqueles que não corriam.



Uma das hipóteses para justificar porque os corredores não desenvolvem mais casos de osteoartrose é que eles, em geral, apresentam menor peso, o que contribuiria para amenizar a sobrecarga sobre o joelho em comparação a pessoas que não correm e estão acima do peso.



Ainda há muito para se descobrir sobre corrida e lesões, porém, falando especificamente sobre o risco de osteoartrose, ou seja, desgaste no joelho, as evidências vêm cada vez mais mostrando que não há razões para se preocupar, e que a atividade física é mais indicada do que uma vida sedentária.